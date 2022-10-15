Председатель гордумы Можги отправляется в зону проведения СВО добровольцем

На этой неделе в Удмуртии продолжались отправки местных жителей, подлежащих частичной мобилизации и добровольцев. Фото: vk.com/andrechernov

Председатель городской думы Можги в Удмуртии Андрей Чернов поедет добровольцем в зону проведения СВО. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Я для себя решил, что не могу оставаться в стороне в это сложное для моей Родины время. Я принял решение о добровольной мобилизации. Моя повестка уже в кармане, и скоро я пополню ряды вооруженных сил Российской Федерации», – написал он.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов высказался о брони для государственных служащих во время частичной мобилизации.

«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен», – сказал он 5 октября во время вступления в должность.

Андрей Чернов также отметил, что сейчас многие соотечественники объединяются для поддержки наших бойцов.

«В своей истории наша страна переживала много таких моментов и всегда русский народ вставал на защиту своей Родины, давал отпор врагу. Сейчас нам нужно сплотиться и встать на защиту интересов Отчизны…Я принял решение о добровольной мобилизации. Моя повестка уже в кармане, и скоро я пополню ряды вооруженных сил Российской Федерации», – написал председатель гордумы Можги.

Десятки комментаторов поддержали решение Андрея Чернова, назвав его поступок «смелым и мужественным решением».

«Друзья, очень рассчитываю на вашу поддержку. Считаю, что мы с вами обязаны отстоять для наших детей возможность жить, расти и развиваться в свободной стране с сильной и независимой экономикой, развитой инфраструктурой, социальной сферой, основанной на истинных ценностях и традициях наших предков, точно также, как в свое время эту возможность для нас с вами отвоевали наши деды и прадеды. Я уверен, что все вместе мы отстоим интересы Родины, целостность и независимость Великой России», – подытожил он.

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