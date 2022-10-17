В Удмуртии столкнулись три легковушки

В Малопургинском районе в Удмуртии столкнулись три легковых автомобиля Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

16 октября около 10 часов утра в Малопургинском районе в Удмуртии столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37 села Малая Пурга.

ДТП произошло на 134 километре трассы М-7.

В результате аварии никто не пострадал. Причины столкновения устанавливаются.

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