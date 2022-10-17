Художники раскрасили фасады двух клубов в Ижевске

Фото: сайт администрации города

Городские художники нанесли рисунки на фасады двух подростковых клубов в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, это произошло в рамках проекта «Палитра».

«Это продолжение нашего прошлого проекта «Подарок городу». Несколько лет назад мы вместе с жителями уже расписали несколько фасадов жилых домов. В этот раз проект подразумевал еще и обучение художников. Они проходили мастер-классы, придумывали эскизы. Дальше мы их согласовывали с жителями домов, вносили правки по их пожеланию», – отметил Евгений Шиляев, директор молодежного центра «ПерспективаПро».

Посмотреть на работу художников можно на стенах клубов «ПерспективаПро» на улице Кирова, 119 и «Данко» по адресу Союзная, 75.

В планы проекта входит преображение еще 3 подростковых клубов.

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