Лучших педагогов Ижевска наградили грантами главы города

В Удмуртской государственной филармонии наградили лучших учителей Ижевска Фото: vk.com/id437063173
В Удмуртской государственной филармонии наградили лучших учителей Ижевска. Об этом сообщает министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице в «ВКонтакте».
Жюри оценивали научный подход в образовательной деятельности, успехи учеников, навыки, компетенции и многие другие качества педагогов.
По итогу конкурса на получение гранта из 79 педагогов 20 стали победителями в 5 номинациях. Лучшие были удостоены грантами Главы города.
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