Бухгалтер из Удмуртии украла более 3,7 миллионов рублей с расчетного счета МВД России

34-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более 3,7 млн рублей
Фото: Константин ИВШИН
Поставлена точка в уголовном деле бухгалтера из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 34-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более 3,7 млн рублей.
С января 2016 года по январь 2022 подсудимая работала бухгалтером 1 категории отдела. Пользуясь своим служебным положением, она похитила бюджетные деньги с расчетного счета МО МВД России. Украденные деньги женщины потратила на личные нужды.
На имущество подсудимой наложили арест. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии столкнулись три легковушки
Художники раскрасили фасады двух клубов в Ижевске