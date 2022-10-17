Бухгалтер из Удмуртии украла более 3,7 миллионов рублей с расчетного счета МВД России

34-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более 3,7 млн рублей Фото: Константин ИВШИН

Поставлена точка в уголовном деле бухгалтера из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 34-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более 3,7 млн рублей.

С января 2016 года по январь 2022 подсудимая работала бухгалтером 1 категории отдела. Пользуясь своим служебным положением, она похитила бюджетные деньги с расчетного счета МО МВД России. Украденные деньги женщины потратила на личные нужды.

На имущество подсудимой наложили арест. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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