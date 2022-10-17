Диагональный пешеходный переход уберут у ТЦ «Медведь» в Ижевске

Около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход Фото: Алена Селезнева

В Ижевске на улице Пушкинской около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход к ТЦ «Медведь». Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно постановлению это было сделано, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Службе благоустройства и дорожного хозяйства поручили организовать подходные пути к действующему пешеходному Фото: Пресс-служба администрации города Ижевска

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