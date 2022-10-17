Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 7:48

Диагональный пешеходный переход уберут у ТЦ «Медведь» в Ижевске

Решение приняли для обеспечения безопасности
Софья Кель
Около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход

Около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход

Фото: Алена Селезнева

В Ижевске на улице Пушкинской около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход к ТЦ «Медведь». Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно постановлению это было сделано, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Службе благоустройства и дорожного хозяйства поручили организовать подходные пути к действующему пешеходному Фото: Пресс-служба администрации города Ижевска

Службе благоустройства и дорожного хозяйства поручили организовать подходные пути к действующему пешеходному Фото: Пресс-служба администрации города Ижевска

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Художники раскрасили фасады двух клубов в Ижевске

Лучших педагогов Ижевска наградили грантами главы города

Бухгалтер из Удмуртии украла более 3,7 миллионов рублей с расчетного счета МВД России