Диагональный пешеходный переход уберут у ТЦ «Медведь» в Ижевске

Около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход
Фото: Алена Селезнева
В Ижевске на улице Пушкинской около здания №165 уберут диагональный пешеходный переход к ТЦ «Медведь». Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Согласно постановлению это было сделано, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Службе благоустройства и дорожного хозяйства поручили организовать подходные пути к действующему пешеходному Фото: Пресс-служба администрации города Ижевска
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