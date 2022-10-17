Мужчина из Ижевска попытался украсть трактор

мужчина попытался украсть, оставленный в поле, трактор Фото: Амир Закиров

В Ижевске задержали 20-летнего безработного местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина попытался украсть, оставленный в поле, трактор.

Молодой человек пригнал специальную технику для перевозки транспорта. Но после нескольких сотен метров пути, техника увязла. После этого мужчина выгрузил трактор и скрылся.

Владелица увидела как молодой человек попытался украсть ее трактор и заявила в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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