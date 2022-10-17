Квартира мужчины из Ижевска загорелась из-за неисправности стиральной машины

Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Неисправная стиральная машина стала причиной пожара в одном из многоквартирных домов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По словам спасателей возгорание стало закономерным результатом нарушенной изоляции провода и повышенной влажности в комнате.
Хозяин квартиры пожара не заметил. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.
Мужчина и его квартира остались в порядке.
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