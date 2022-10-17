Квартира мужчины из Ижевска загорелась из-за неисправности стиральной машины

Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Неисправная стиральная машина стала причиной пожара в одном из многоквартирных домов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По словам спасателей возгорание стало закономерным результатом нарушенной изоляции провода и повышенной влажности в комнате.

Хозяин квартиры пожара не заметил. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.

Мужчина и его квартира остались в порядке.

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