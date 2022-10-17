10 человек были спасены из горящего барака в Сарапуле

Огнеборцы спасли 10 человек, среди них девушка с инвалидностью и 4 детей Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

16 октября около 20:00 в Сарапуле загорелся 8-квартирный дом барачного типа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные прибыли на место пожара уже через 3 минуты после звонка.

«К нашему приезду из подъезда шел густой черный дым, наблюдалось открытое горение внутри входной группы, снаружи дома и частично кровли. Люди из окон квартир первого и второго этажей кричали и просили о помощи, задыхались от едкого дыма, они не могли самостоятельно спастись - дым быстро распространился на путях эвакуации и стал заполнять смежные помещения и верхние этажи. Дышать таким дымом очень опасно, можно задохнуться в течении нескольких минут», – прокомментировал начальник караула сарапульской пожарно-спасательной части 13 старший лейтенант Алексей Куропаткин.

В результате огнеборцы спасли 10 человек, среди них девушка с инвалидностью и 4 детей. Эвакуировали 4 человека, в том числе одного ребенка.

Пожар был потушен за 12 минут. Спасатели осмотрели все квартиры – других пострадавших не обнаружено.

В 19.51 спасательная операция была завершена, пожар локализован. Все квартиры дома осмотрены, пострадавших более не обнаружено.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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