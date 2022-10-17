Мужчина сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 октября около 17:30 в Ижевске 71-летний водитель «Шкода Фабия» сбил 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло на Архитекторной улице недалеко от дома № 7.

В результате аварии девочка получила травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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