Мужчина сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
15 октября около 17:30 в Ижевске 71-летний водитель «Шкода Фабия» сбил 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
ДТП произошло на Архитекторной улице недалеко от дома № 7.
В результате аварии девочка получила травмы.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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