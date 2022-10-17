Алексея Тихонова выбрали лучшим участковым Удмуртии

Алексей Тихонов. Фото: пресс-служба МВД Удмуртии

Подошел к концу второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2022». Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, победителем стал участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску майор полиции Алексей Тихонов.

Голосование происходило в интернете, где за участников голосовали пользователи сети.

Теперь Тихонов будет представлять Удмуртию в финале всероссийского конкурса, где будет состязаться с участковыми со всей России за звание «Народного участкового».

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказала о участниках из Удмуртии, которые смогли войти во второй этап конкурса.

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