Детские хирурги из Удмуртии спасли жизнь новорожденной девочке с редким пороком

Операцию провели сразу после родов. Фото: Минздрав Удмуртии

В Удмуртии врачи-хирурги, работая вместе со специалистами Перинатального центра, спасли жизнь новорожденной малышке с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Еще во время беременности мать ребенка не встала на учет. На прием к врачам она пришла лишь на 36 неделе и тогда специалисты обнаружили у, тогда еще не родившейся, девочки серьезную патологию – омфалоцеле. Как объясняют специалисты, это «дефект передней брюшной стенки в области пупочного кольца, через который из брюшной полости выпячиваются внутренние органы, покрытые грыжевой мешком». Частота встречаемости такого заболевания – 1 на 10 000.

Врачи решили провести роды путем кесаревого сечения. Сразу после родов малышку доставили в реанимационную, где специалисты удалили ей грыжевой мешок размером около 10 см, погрузили внутренние органы в брюшную полость и сделали пластику передней брюшной стенки.

«Ничего кроме небольшого шрама, который со временем может исчезнуть, напоминать о патологии ей (девочке) не будет», – рассказала, проводившую операцию, хирург и ведущий специалист хирургического отделения РДКБ Ольга Егорова.

Малышку выписали уже через две недели.

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