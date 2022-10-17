Две легковушки столкнулись на перекрестке в Удмуртии

Три участника ДТП получили травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

16 октября в селе Шаркан в Удмуртии на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машины столкнулись на Советской улице, напротив дома № 41. При повороте налево 36-летний водителей автомобиля «Шевроле Нива» врезался во встречную ему «Ладу Гранта».

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель «Лады Гранта» и две девочки 9 и 15 лет, которые сидели на пассажирских местах в «Шевроле Нива».

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