Гороскоп на 18 октября: Водолеев ждет судьбоносный выход в свет, у Скорпионов назревает ураган, а Весы будут разбираться с должниками

Звезды уже знают каким будет ваш день. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

Овен

Овны, вам нужно немного расслабиться, иначе ваш организм может очень сильно вас подвести в неподходящий момент. Звезды рекомендуют вам посвятить этот день релаксу и себе.

Телец

Тельцы, кто-то из ваших друзей захочет вас похитить и устроить вам незабываемые приключения. Что ж, Тельцы, главное – возьмите с собой документы и телефон, чтобы ваши близкие за вас не волновались.

Близнецы

Близнецы, вы сегодня будете настоящими шалунишками. Что ж, главное – не пуститься во все тяжкие и не наломать дров.

Рак

Ракам сегодня стоит быть осторожнее со своими желаниями. В этот день, словно по волшебству, они будут сбываться одно за другим. Раки, звезды вам очень завидуют.

Лев

Львы, сегодня вам предстоит встреча, которая может изменить вашу жизнь как в положительную сторону, так и в отрицательную. Звезды могут сказать лишь одно – будет много страсти, ссор и пылких признаний.

Дева

Девы, ваш день может начаться весьма неважно. Все будет валиться из рук, но не спешите впадать в уныние. Возможно, судьба хочет таким образом подтолкнуть вас к чему-то очень важному в вашей жизни.

Весы

Весы, сегодня вам стоит разобраться с должниками. Если у вас кто-то занимал деньги, то следует напомнить этому человеку, что пора вернуть долг. Затягивание с этим делом может очень сильно сказаться на ваших с ним отношениях.

Скорпион

Скорпион, в вашей душе назревает ураган. Вам не стоит сегодня сдерживать свои эмоции – это очень вредно для вашего психологического здоровья. Если вам хочется кричать – кричите, если рыдать – рыдайте. Звезды советуют вам выплеснуть весь негатив.

Стрелец

Стрельцы, сегодня ваша вторая половинка вас приятно удивит своими кулинарными способностями. Романтический ужин при свечах, песня вашей любви наполнят ваш вечер теплотой и нежностью.

Козерог

Козероги, в этот день не стоит хвастаться своими успехами и покупками. Ваши победы могут вызвать у окружающих зависть, которая может стать причиной конфликтов и неприятностей.

Водолей

Водолеи, сегодня вас ждет настоящий восторг. Вы отправитесь в потрясающее место с вкусной едой, приятной музыкой и очень красивым официантом. Да-да, Водолеи, возможно, этот выход в свет станет для вас судьбоносным.

Рыбы

Рыбы, если вы задумали сегодня признаться кому-то в чувствах, то это неудачная идея. Ваша излишняя эмоциональность может все испортить. Постарайтесь все хорошенько продумать, чтобы не ударить в грязь лицом.

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