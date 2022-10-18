Погода в Ижевске: дожди и до +8

Ожидается прохладная погода
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались перед очередным рабочим днем. А «Комсомолка» расскажет, что происходит за окном.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов. Временами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на этой неделе пройдет мокрый снег.
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