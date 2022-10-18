42-летнего жителя Удмуртии осудили за изнасилование девушки

Преступления продолжались с ноября 2014 по конец января 2015 Фото: Амир Закиров

В Удмуртии осудили 42-летнего мужчину из Завьяловского района, который насиловал девушку с ноября 2014 по конец января 2015. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества по региону.

Обвиняемый – уроженец Азербайджана. Он угрожал потерпевшей убийством и бил ее. Были возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).

Подсудимый не высказал своего отношения к обвинению и отказался от дачи показаний. Во время предварительного следствия он заявил, что впервые видит потерпевшую.

Вину подтвердили с помощью показаний свидетелей и психолого-психиатрических экспертиз.

Суд учел состояние здоровья обвиняемого, частичное добровольное возмещение морального вреда, наличие у него престарелых родителей и малолетнего ребенка. С учетом этого ему назначили 4,5 года колонии общего режима.

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