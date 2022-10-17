Курс начальной военной подготовки в Удмуртии прошли уже около 100 жителей республики

Занятия проводят для всех желающих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курсы начальной военной подготовки в Удмуртии продолжают набирать обороты. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, учебу прошли уже около сотни жителей республики.

«Мы даем элементарные вещи, которые необходимы в любых войсках и подразделениях. Это первая помощь, передвижение в машине, правильность изготовки оружия из различных положений. И линейная тактика – перемещение в составе подразделения», – рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Олег Большаков.

Кроме того, одним из участников подготовки стал, отправившийся добровольцем в зону СВО, председатель гордумы Можги Андрей Чернов.

«У меня повестка в кармане. Я в армии не служил, начальную военную подготовку проходил в школе и училище. Но всё равно всё меняется, и старые навыки нужно было освежить. Опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт, объясняют азы, настраивают на нужную волну. Есть определенное волнение, при общении с ними волнение трансформируется в уверенность», – прокомментировал Чернов.

Напомним, что ранее глава региона также высказался о отсутствии брони для госслужащих в Удмуртии и о своей готовности отправиться на фронт.

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