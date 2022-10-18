Скульптуру медведя установили при въезде в Балезино в Удмуртии

Скульптура медведя на въезде в Балезино. Фото: /vk.com/tu.balezino

В поселке Балезино в Удмуртии установили фигуру медведя при въезде. Об этом сообщает Балезинское территориальное управление «ВКонтакте».

Символом района выбрали медведя не просто так. Их в районе 50 особей – больше, чем еще где-либо в Удмуртии. Еще одна причина – развитое сельское хозяйство в районе. Посевная площадь составляет 65 га, и это отличная кормовая база в том числе для медведей.

Скульптуру изготавливали полтора месяца Сергинские мастера. Теперь она украшает въезд в поселок.

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