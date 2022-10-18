18-летнего жителя Удмуртии осудят за убийство отца

Молодой человек заключен под стражу Фото: Амир Закиров

8 октября в Глазове 18-летний молодой человек в ходе конфликта убил своего 49-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Молодой человек несколько раз ударил отца в голову, грудную клетку и руки. Мужчину госпитализировали в Глазовскую районную больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. 13 октября мужчина умер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Молодого человека заключили под стражу.

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