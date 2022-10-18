Последние новости Ижевска на утро 18 октября: спасение новорожденной с редким диагнозом и сгоревший барак в Сарапуле

Погода сегодня ожидается дождливая Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 18 октября. погода окажется прохладной, возможны дожди. А начать этот осенний день «Комсомолка» предлагает с обзора главных новостей.

Спасение новорожденной

Мама девочки не встала на учет с начала беременности, и оказалось, что у малышки редкая патология. Она встречается в одном случае на 10 тысяч. Но девочку удалось спасти.

Пожар в бараке

В Сарапуле сгорел барак. Из него спасли 10 человек, четырех пришлось эвакуировать.

Демаркировка пешеходного перехода

На улице карла Либкнехта уберут диагональный пешеходный переход. Ранее на там перенесли остановку.

Новые граффити

Несколько молодежных клубов раскрасили в Ижевске уличные художники.

Быт мобилизованных

Мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области посетил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он проверяет, как они одеты и снаряжены.

Продление семейной ипотеки

Семейную ипотеку можно получить до 1 июля 2024 года. Ставка составит до 6%.

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