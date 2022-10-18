Отца шестерых детей из Удмуртии осудят за изнасилование 10-летней дочери

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Поставлена точка в расследовании уголовного дела 44-летнего жителя Игринского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии многодетного отца осудят за изнасилование дочери.

Летом 2017 года мужчина, воспользовавшись беспомощностью ребенка, изнасиловал свою 10-летнюю дочь. Еще через 4 года, в июле 2021 он изнасиловал ее в лесном массиве, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело направлено в суд Удмуртской для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

18-летнего жителя Удмуртии осудят за убийство отца

Скульптуру медведя установили при въезде в Балезино в Удмуртии

42-летнего жителя Удмуртии осудили за изнасилование девушки