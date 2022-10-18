Легковушка столкнулась с грузовиком в Удмуртии

Причины аварии устанавливаются. Фото: @psch37

17 октября около 15 часов недалеко от деревни Миндерево в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 села Малая Пурга.

ДТП произошло на 137 км трассы М-7.

В результате аварии никто не пострадал.

Причины столкновения устанавливаются.

Фото: @psch37

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