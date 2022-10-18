Деньги за бумагу, стекло и другой мусор: в Сарапуле откроют экодом

На данный момент в республике есть 5 экодомов. Фото: @semenov_yaroslav78

Пункт приема вторсырья появится в Сарапуле. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в «ВКонтакте».

Экодом будет находиться на улице Азина, 55А. Жители Сарапула смогут сдать туда более 30 видов отходов: от бумаги и стекла до тетрапака и зубных щеток.

«Мы не навязываем новую культуру обращения с отходами, а предоставляем возможность поступать правильно» – подчеркнул в своем сообщении Семенов.

На данный момент в республике есть 5 экодомов: 4 – в Ижевске и 1 – в Вавоже.

Растет и число предприятий, работающих со вторсырьем.

Сейчас в республике из вторсырья изготавливают упаковочную ленту для мебели, бутылки, кассеты для яиц, заборы и многое другое.

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