Деньги за бумагу, стекло и другой мусор: в Сарапуле откроют экодом

На данный момент в республике есть 5 экодомов. Фото: @semenov_yaroslav78
Пункт приема вторсырья появится в Сарапуле. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в «ВКонтакте».
Экодом будет находиться на улице Азина, 55А. Жители Сарапула смогут сдать туда более 30 видов отходов: от бумаги и стекла до тетрапака и зубных щеток.
«Мы не навязываем новую культуру обращения с отходами, а предоставляем возможность поступать правильно» – подчеркнул в своем сообщении Семенов.
На данный момент в республике есть 5 экодомов: 4 – в Ижевске и 1 – в Вавоже.
Растет и число предприятий, работающих со вторсырьем.
Сейчас в республике из вторсырья изготавливают упаковочную ленту для мебели, бутылки, кассеты для яиц, заборы и многое другое.
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