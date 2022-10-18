Госдолг Удмуртии вырос на 1,3 млрд рублей за сентябрь

Расходы на обслуживание долга составили 584 млн рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На 1 октября государственный долг Удмуртии составил 71,5 млрд рублей. Это на 1,3 миллиарда больше, чем в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртии.
В структуре госдолга кредиты из федерального бюджета составили 93 % или 66,5 млрд рублей по ставке 0,1 % годовых, а обязательства по ценным бумагам – 7 % или 5 млрд рублей по ставке 10,5 % годовых.
Расходы на обслуживание долга составили 584 млн руб. Задолженности отсутствуют.
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