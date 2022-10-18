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Общество18 октября 2022 7:20

Ночью и утром 19 октября в Удмуртии местами ожидается туман

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах
Софья Кель
Ожидается ухудшение видимости.

Ожидается ухудшение видимости.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 19 октября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на сегодня.

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