Жительницу Удмуртии осудили за мошенничество при продаже инвалидной коляски

Женщина уже была ранее судима за аналогичные преступления в других регионах страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Можге осудили местную жительницу за мошенничество при продаже инвалидного кресла-коляски. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, женщина уже была ранее судима за аналогичное преступление в Уфе, Рязани, Тольятти, Владимирской области и Карелии.

В тематической беседе сообщества «Инвалидные коляски объявления» в «ВКонтакте» женщина увидела сообщение пострадавшего о покупке инвалидной коляски. Она откликнулась на него и предложила цену в 70 тысяч рублей. Обговорив все детали продажи с мужчиной, женщина купила инвалидное кресло с ручным приводом на «Авито» за 3 200 рублей. При покупке мошенница указала адрес пострадавшего.

Продавец передал коляску для перевозки в транспортную компанию и в подтверждение отправил женщине фотографии транспортной накладной, которые она переслала пострадавшему. Он в свою очередь перевел на счет мошенницы 70 тысяч рублей.

И только вскрыв коробку с посылкой, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Женщина полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб. Ей назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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