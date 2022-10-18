В Сарапульском районе произошел хлопок газа

На место аварии прибыли бойцы нескольких пожарных частей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 октября около 11 утра в деревне Соколовка в удмуртии произошел хлопок газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На место аварии прибыли бойцы нескольких пожарных частей, а также медики и аварийная бригада Сарапула. Вместе с ними на осмотр приехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района.

Проводились работы по первичному запуску газа. Пострадали три человека, сейчас они находятся в больнице. Выясняется причина произошедшего.

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