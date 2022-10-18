Отец маньяка из Ижевска пошел по его стопам и убил 2 женщин

Место убийства. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

В 2021 году в Первомайском районе Ижевска были убиты 59-летняя женщина и ее 35-летняя дочь. Из череды подобных преступлений, это убийство отличала одна интересная деталь: преступником оказался отец серийного убийцы Александра Захарова, который в 90-е держал в страхе весь Устиновский район. Подробности и того, и другого дела «Комсомолке» рассказал следователь Артем Холмогоров.

Сообщил о преступлениях сына

Александр Захаров производил впечатление ангелочка: худенький, хрупкий, голубоглазый… Но на самом деле за этим приятным образом скрывался настоящий монстр. Его жертвами становились случайные люди.

Первое убийство мужчина совершил в октябре 1998 года. После посиделок у знакомого в квартире на улице Барышникова он отправился домой пешком через пустырь, где встретился с пенсионером. Классическая просьба закурить, пожилой мужчина останавливается и получает удар ножом под ребро. А потом Захаров отрезал голову своей жертвы и выбросил ее в канализационный колодец. На следующий день ее нашла любопытная местная жительница.

Следующее убийство произошло через месяц. Ночью на улице Кооперативной Захарову повстречался незнакомый мужчина. Убийца прибавил шаг и воткнул позднему прохожему нож в спину, который, несмотря на тяжелое ранение, выжил.

В феврале 1999 снова преступление. Александр вновь возвращался ночью домой и по пути к нему присоединился мужчина. Он и стал новой жертвой маньяка: около больницы на Труда Захаров зарезал попутчика, а потом по привычке отсек ему голову.

Тогда стало ясно: в Устиновском районе появился маньяк. Деньги, ценные вещи своих жертв он не трогал. Ему просто нравилось убивать.

Раскрыть дело удалось благодаря отцу Александра, который был недоволен ночными прогулками сына. А когда отпрыск похвастался, что уже убил двоих человек, отец не поверил ему. Уже на следующий день он увидел сюжет о маньяке в Устиновском районе, вспомнил о словах сына и сообщил о нем в правоохранительные органы.

Александра Захарова приговорили к пожизненному. Но кто же знал, что спустя много лет отца, заявившего на сына, тоже ждет срок?

Сдал маньяка — и сам стал убийцей

73-летний Виктор Захаров — тот самый отец известного маньяка, который помог его разоблачить. Он служил в Федеральной правительственной связи при КГБ водителем-техником и там познакомился с 59-летней на момент смерти Валерией*, которая работала во вневедомственной охране. Они очень тесно общались, дружили, встречались. Валерия вместе с 35-летней дочерью Ириной* жила в частном доме на улице Сарапульской (в районе Ракетной).

31 июля 2021 Виктор пришел к ним в гости. Валерия предложила выпить и остаться у них на ночь. Когда женщина уснула, Ирина вернулась домой и получила от Виктора предложение заняться сексом. Тут проснулась Валерия и разозлилась на мужчину. Ирина поспешила на улицу.

Началась ссора, женщина ударила друга чем-то тупым по голове… А заодно нанесла ему страшное оскорбление — заявила, что тот слишком стар, чтобы удовлетворить ее потребности. Этого Захаров не выдержал, схватил нож и начал бить подругу в шею.

И тут вернулась дочь Валерии, которая увидела убитую мать и пришла в ужас. «Тебя тоже угостить?», — спросил Виктор и ударил молодую женщину ножом в шею. Позже на экспертизе выяснилось, что орудовал убийца двумя ножами. Как так получилось — он уже и не помнит. А дальше произошло странное. Виктор не понял, что обе женщины мертвы.

«Он подумал, что просто сделал им больно. Что они попросили бы вызвать «скорую», если бы им было плохо. Виктор подумал, что они спят, и укрыл мать и дочь одеялом», — рассказывает следователь Артем Холмогоров.

Мужчина лег отдыхать, а когда проснулся, решил, что его жертвы всего лишь спят и отправился за машиной, чтобы увезти Валерию на работу.

«Трупы, кровь, беспорядок — почему-то его не смутила обстановка в квартире. Возможно, Виктор просто чего-то не договаривает. Он отправился за машиной, чтобы подбросить старшую. Когда вернулся, они все еще «спали», и Виктор лег на диван», — рассказывает историю следователь.

Но тут в дом пришла коллега Валерии: женщина долго не появлялась на месте. Она увидела мертвых женщин, кровь и сразу же вызвала полицию. Виктора взяли на месте с поличным. Рыдающего мужчину увезли на допрос, где он во всем признался. Его вину подтвердили и результаты экспертиз.

19 лет колонии

Виктору Захарову 73 года. Спустя год после двойного убийства суд вынес ему приговор: он проведет в колонии строгого режима 19 лет и два месяца с ограничением свободы на полтора года.

*Имена изменены

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