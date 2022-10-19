В Удмуртии 59-летний мужчина ударил ножом своего знакомого

Обвиняемый ударил мужчину в грудь ножом. Фото: архив

Суд Удмуртии вынес приговор 59-летнему жителю города Камбарка. Его обвиняют в покушении на убийство Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Было установлено, что 10 марта 2022 года, обвиняемый выпивал вместе со своим приятелем у себя дома. Во время совместного отдыха между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры взял нож и ударил им в грудь потерпевшего, а после нападения мужчина выбежал из дома. Благодаря своевременно медицинской помощи пострадавшему удалось выжить.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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