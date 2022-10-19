В Удмуртии за сутки выявили 231 новых случаев COVID-19

Умерли два мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 октября в республике выявлен 231 новый случай коронавируса. В числе заболевших 33 ребенка до 14 лет и 70 человек старше 65 лет.

179 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 19 – в тяжелом состоянии, 9 из них на ИВЛ.

Умерли два мужчины. Им было 88 и 38 лет.

Всего на 19 октября в Удмуртии зарегистрировано 220 052 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 211 674 жителей региона выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 4 102 летальных случаев.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 136 жителей Удмуртии. Из них 564 461 прошли через оба этапа вакцинации. 247 746 человек прошли ревакцинацию.

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