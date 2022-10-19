Двух подростков из Удмуртии осудят за покупку наркотиков

Уголовное дело направили в суд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поставлена точка в уголовном деле двух подростков из Сарапула. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, они обвиняются в покупке и хранении наркотиков в крупном размере.

31 августа этого года два 17-летних молодых человека купили наркотики в мессенджере. После этого они отправились в одну из деревень Сарапульского района и забрали закладку. В этот момент подростков задержала полиция.

В ходе следствия они полностью признали свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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