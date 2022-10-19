Мужчина из Удмуртии накопил 223 штрафа за нарушение ПДД

Общая сумма задолженности составила 315 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Водителю из Камбарки пришлось оплатить 223 штрафа, которые он получил за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Мужчина регулярно не соблюдал скоростной режим, проезжал на красный сигнал, не пропускал пешеходов и оставлял свою машину на зебре.
Только после того, как судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника и отвез машину на специальную стоянку, водитель оплатил штрафы. Общая сумма задолженности составила 315 тысяч рублей.
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