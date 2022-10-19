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Общество19 октября 2022 7:12

Мужчина из Удмуртии накопил 223 штрафа за нарушение ПДД

Он оплатил задолженности только после ареста авто
Софья Кель
Общая сумма задолженности составила 315 тысяч рублей.

Общая сумма задолженности составила 315 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Водителю из Камбарки пришлось оплатить 223 штрафа, которые он получил за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина регулярно не соблюдал скоростной режим, проезжал на красный сигнал, не пропускал пешеходов и оставлял свою машину на зебре.

Только после того, как судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника и отвез машину на специальную стоянку, водитель оплатил штрафы. Общая сумма задолженности составила 315 тысяч рублей.

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