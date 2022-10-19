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Общество19 октября 2022 7:42

В госдуме предложили отчислять деньги жертвам телефонного спама

Письмо отправили на имя главы федеральной антимонопольной службы
Софья Кель
За распространение рекламы без разрешения абонента на ее получение предусмотрен штраф вплоть до 500 тысяч рублей

За распространение рекламы без разрешения абонента на ее получение предусмотрен штраф вплоть до 500 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат госдумы Евгений Федоров отправил письмо на имя главы федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. Как сообщает RT в нем депутат предложил отчислять жертвами телефонного спама часть штрафа за это нарушение.

«В соответствии с законодательством в России запрещено распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе посредством телефонной связи, без согласия абонента либо адресата на получение подобной информации», – подчеркивается в сообщении.

За данное нарушение предусмотрен штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Эти деньги начисляются в федеральный, региональный или муниципальный бюджет. Но выявлением нарушения законодательства, а также подачей иска в суд занимаются именно пострадавшие.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», – сказал Федоров.

Депутат также отметил, что это будет заслуженная выплата, ведь россияне тратят на это свое личное время и ресурсы.

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