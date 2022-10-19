В госдуме предложили отчислять деньги жертвам телефонного спама

За распространение рекламы без разрешения абонента на ее получение предусмотрен штраф вплоть до 500 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат госдумы Евгений Федоров отправил письмо на имя главы федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. Как сообщает RT в нем депутат предложил отчислять жертвами телефонного спама часть штрафа за это нарушение.

«В соответствии с законодательством в России запрещено распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе посредством телефонной связи, без согласия абонента либо адресата на получение подобной информации», – подчеркивается в сообщении.

За данное нарушение предусмотрен штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Эти деньги начисляются в федеральный, региональный или муниципальный бюджет. Но выявлением нарушения законодательства, а также подачей иска в суд занимаются именно пострадавшие.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», – сказал Федоров.

Депутат также отметил, что это будет заслуженная выплата, ведь россияне тратят на это свое личное время и ресурсы.

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