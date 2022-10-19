В Удмуртии в пожаре пострадала женщина

загорелся жилой дом. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
18 октября в деревне Удмуртский Караул загорелся жилой дом и прилегающие к нему постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
В результате пожара пострадала женщина – она получила термические ожоги.
Сгорели жилой дом и надворные постройки.
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