Мужчина сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Мальчик получил травмы. Фото: @chp_dtp_udmurtiya

18 октября в Можге 79-летний водитель «Лада Калина» сбил 8-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

ДТП произошло напротив дома № 152 на улице Наговицына. Мужчина сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемой зебре.

В результате маленький пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

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