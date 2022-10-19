Дом купца Оглоблина в Ижевске продают за 130 миллионов рублей

Здание имеет статус объекта культурного наследия. Фото: Мария КИЛИНА

Особняк купца Оглоблина в Ижевске выставили на продажу на «Авито». Как сообщает «Коммерсантъ» здание оценили в 130 млн руб.

«Старинный купеческий дом. Проходное место. Напротив цирк, рядом центральный рынок, автовокзал, ТЦ "Европейский". Высокий пешеходный и автомобильный трафик. Комплекс зданий, состоящий из 3-х помещений на собственном земельном участке площадью 2450 кв. м со своей стоянкой на 10 машин, есть возможность увеличить. Территория закрытая. Дата реконструкции 2017 и 2019 гг.», – рассказывается в объявлении о продаже.

Отметим, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и охраняется государством. Конструктивное изменение фасада и общих объемов постройки невозможно.

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