Когда жителям Ижевска ждать первый снег

Снега ижевчанам осталось ждать недолго Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние теплые дни октября прошли, и температуры плавно понижаются. Жители Ижевска уже задаются вопросом, когда выпадет первый снег. Как предположил наш постоянный эксперт старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, порядка 20 лет наблюдающий за погодой в Удмуртии, ждать осталось не так уж долго.

«Здесь мы отталкиваемся от среднемноголетних сроков по Ижевску – это 18 октября. Если говорить об осени 2022 года, то в целом мой прогноз на месяц сбывается. Погода, так же как в сентябре, остается циклонической, довольно часто идут дожди, преобладает западный перенос. Поскольку циклоны сейчас довольно интенсивные, первый снег в этом году, вероятно, будет не раньше следующей недели», – говорит эксперт.

В той или иной степени выраженный снегопад, по словам Дмитрия Адаховского, ижевчане могут увидеть в 20-х числах октября. Будет это зазимок – сильный снег – или всего несколько снежинок, которые тут же растают, пока судить сложно. Но это в любом случае не будет устойчивый снежный покров – его время придет только в ноябре.

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