Мужчину задержали за продажу маковой соломы в Удмуртии

мужчина уже совершал подобное преступление. Фото: сайт МВД по Удмуртии

В Глазове задержали 41-летнего местного жителя за продажу наркотиков «маковая солома». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В доме у мужчины нашли пакеты, в которых хранились кондитерский мак и почти 3 килограмма вещества растительного происхождения. После экспертизы установили, что это была «маковая солома».

Известно, что ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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