Два грузовика столкнулись в Удмуртии

Никто не пострадал. Фото: @psch37
19 октября около 13:00 недалеко от деревни Сырьезшур столкнулись два грузовика: DAF и ГАЗель. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 села Малая Пурга.
ДТП произошло на 109 км трассы М-7. После столкновения обе машины съехали в кювет.
Пострадавших нет.
Причины ДТП устанавливаются.
Фото: @psch37
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