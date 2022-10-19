Два грузовика столкнулись в Удмуртии

Никто не пострадал. Фото: @psch37

19 октября около 13:00 недалеко от деревни Сырьезшур столкнулись два грузовика: DAF и ГАЗель. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 села Малая Пурга.

ДТП произошло на 109 км трассы М-7. После столкновения обе машины съехали в кювет.

Пострадавших нет.

Причины ДТП устанавливаются.

Фото: @psch37

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

40 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса поступили в Удмуртию

Заговоренные яблочки и объятия: очередную партию мобилизованных проводили в Ижевске

Дом купца Оглоблина в Ижевске продают за 130 миллионов рублей