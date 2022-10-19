40 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса поступили в Удмуртию

Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. Фото: @pinchuk_e
Партия наконечников-распылителей для назального введения вакцины поступила в Удмуртию. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук Эльвира Пинчук, в республику поступило 40 тысяч единиц.
Наконечники распределят по больницам с 20 октября.
Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации.
Напоминаем, что на сегодняшний день с начала пандемии, как минимум, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 136 жителей Удмуртии.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Заговоренные яблочки и объятия: очередную партию мобилизованных проводили в Ижевске
Дом купца Оглоблина в Ижевске продают за 130 миллионов рублей
Когда жителям Ижевска ждать первый снег