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Общество19 октября 2022 11:42

40 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса поступили в Удмуртию

Наконечники будут появляться в больницах с 20 октября
Софья Кель
Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. Фото: @pinchuk_e

Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. Фото: @pinchuk_e

Партия наконечников-распылителей для назального введения вакцины поступила в Удмуртию. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук Эльвира Пинчук, в республику поступило 40 тысяч единиц.

Наконечники распределят по больницам с 20 октября.

Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации.

Напоминаем, что на сегодняшний день с начала пандемии, как минимум, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 136 жителей Удмуртии.

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