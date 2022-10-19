40 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса поступили в Удмуртию

Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. Фото: @pinchuk_e

Партия наконечников-распылителей для назального введения вакцины поступила в Удмуртию. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук Эльвира Пинчук, в республику поступило 40 тысяч единиц.

Наконечники распределят по больницам с 20 октября.

Такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации.

Напоминаем, что на сегодняшний день с начала пандемии, как минимум, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 136 жителей Удмуртии.

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