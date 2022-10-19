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Общество19 октября 2022 12:55

Численность населения в Удмуртии сократилась на более чем 4 тысячи

Демография продолжает быть отрицательной
Софья Кель
Число разводов в Удмуртии сократилось.

Число разводов в Удмуртии сократилось.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Демографические показатели Удмуртии остаются отрицательными. Как сообщает Удмуртстат, за период январь-август этого года численность населения республики сократилась на 4 139 человек, что на 482 человека больше, чем в прошлом году.

Кроме того 8 593 ребенка родилось за этот период в республике, что на 847 малышей меньше, чем в прошлом году. Умерло 12 390 человек (на 1 714 человек меньше).

5 075 браков заключили жители региона, что на 502 меньше показателя прошлого года. Число разводов также сократилось – 3 757 записей.

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