Водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии

Мальчика доставили в больницу. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

18 октября около 17 часов в Воткинске 35-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Зебра была контролируемой. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Ведется расследование.

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