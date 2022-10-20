В Удмуртии ввели режим базовой боевой готовности

Фото: официальный сайт президента России kremlin.ru

Владимир Путин подписал Указ, согласно которому в большинстве регионов России, в том числе в Удмуртии, будет введен режим базовой боевой готовности. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В перечисленных регионах было поручено усилить меры безопасности и создать оперативные штабы.

Также, президент страны ввел режим военного положения в четырех новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Севастополя вводится средний уровень реагирования. В других регионах ЦФО и ЮФО введен режим повышенной готовности.

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