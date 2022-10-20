Мужчина зарезал своего товарища на садоогородах в Удмуртии

Все началось с обычной пьянки.
Фото: Иван ВИСЛОВ
17 октября в одном из домов на садовом участке в Завьяловском районе 37-летний мужчина зарезал ножом своего знакомого того же возраста. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
В тот вечер пьяные мужчины поспорили и в ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил ножом своего товарища.
Мужчина скончался.
Следователь готовит материалы для суда.
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