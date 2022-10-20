50 лет исполнилось станции юных техников Устиновского района в Ижевске

Станцию посещают почти 2 тысячи воспитанников. Фото: сайт администрации города

19 октября станция юных техников Устиновского района отметила свой 50-летний день рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поздравить станцию с юбилеем также пришли сотрудники администрации города. А именно замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, глава администрации Устиновского района Венера Лушникова и замначальника управления образования администрации города Елена Яркова.

«За эти годы у Станции юных техников появились свои традиции, свои образовательные курсы, по которым она уверенно движется. Когда человек начинает работать руками, он становится уверенным по жизни. И это в нашу молодежь закладываете в том числе и вы, педагоги Станции юных техников. Пусть 50-летний рубеж станет для вас новым стартом к следующим достижениям!» – сказал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Сегодня занятия в более чем 175 творческих объединений станции посещает почти 2 тысячи человек от 5 до 18 лет. В честь празднования 50-летия Станции они развернули выставку своих проектов.

Фото: сайт администрации города

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