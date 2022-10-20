Дополнительные антитеррористические меры введут в Удмуртии

Документ опубликовали на сайте правительства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о дополнительных антитеррористических мерах в условиях проведения СВО. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, подчеркивается, что решение приняли из-за «нарастания угроз совершения на территории России диверсионно-террористических актов».

Проверки состояния физической защиты подведомственных объектов и уровня готовности персонала к действиям при угрозе диверсий и терактов поручили республиканским министерствам.

Главам муниципальных образований республики поручили организовать регулярные проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также обеспечить контроль по устранению выявленных недостатков.

Напоминаем, что ранее глава республики прокомментировал введение режима базовой боевой готовности в Удмуртии.

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