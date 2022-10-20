Выездные пункты вакцинации продолжают работать в торговых центрах Ижевска

Вакцинироваться можно в 4 разных ТЦ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В торговых центрах Удмуртии продолжают свою работу выездные пункты вакцинации. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 20 по 22 октября жители Ижевска смогут привиться от гриппа и коронавируса сразу в 4 ТЦ.
Выездные пункты вакцинации будут открыты в следующих торговых центрах:
ТЦ «Петровский»:
20 октября – с 14.00 до 20.00,
21 октября – с 14.00 до 19.00,
22 октября – с 11.00 до 16.00;
ТЦ «Талисман»:
20 октября - с 15.00 до 19.00,
21 октября - с 15.00 до 19.00;
ТЦ «Строй Порт»:
21 октября - с 15.00 до 19.00;
ТЦ «Матрица»:
21 октября - с 16.00 до 20.00.
Желающим также будет предложена назальная вакцина от COVID-19. Напоминаем, такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.
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