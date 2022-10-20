Выездные пункты вакцинации продолжают работать в торговых центрах Ижевска

Вакцинироваться можно в 4 разных ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В торговых центрах Удмуртии продолжают свою работу выездные пункты вакцинации. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 20 по 22 октября жители Ижевска смогут привиться от гриппа и коронавируса сразу в 4 ТЦ.

Выездные пункты вакцинации будут открыты в следующих торговых центрах:

ТЦ «Петровский»:

20 октября – с 14.00 до 20.00,

21 октября – с 14.00 до 19.00,

22 октября – с 11.00 до 16.00;

ТЦ «Талисман»:

20 октября - с 15.00 до 19.00,

21 октября - с 15.00 до 19.00;

ТЦ «Строй Порт»:

21 октября - с 15.00 до 19.00;

ТЦ «Матрица»:

21 октября - с 16.00 до 20.00.

Желающим также будет предложена назальная вакцина от COVID-19. Напоминаем, такой способ введения вакцины рекомендуется для ревакцинации. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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