После заказа интимных услуг мужчина из Ижевска лишился почти 600 тысяч рублей

Возбудили уголовное дело.
Фото: Амир Закиров
33-летний мужчина решил воспользоваться интимными услугами, найдя объявление в интернете. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, после этого он лишился почти 600 тысяч рублей.
В середине октября он увидел это объявление на одном из сайтов и решил набрать по указанному номеру. Но на его звонки никто не ответил. На следующий день ему позвонил неизвестный и сообщил, что после звонка потерпевшего у их компании полетел сайт. Чтобы «возместить ущерб» мужчине пришлось заплатить 32 тысячи рублей. Однако в скором времени неизвестный потребовал перевести эту сумму вновь.
Так продолжалось до тех пор, пока у мужчины не закончились деньги. В целом, он потратил почти 600 тысяч рублей.
Только после этого он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
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