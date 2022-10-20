Иностранного студента задержали за продажу мефедрона в Ижевске

У мужчины обнаружили 24 граммов мефедрона. Фото: сайт МВД Удмуртии

В Ижевске задержали 21-летнего мужчину из другого государства, который обучался в одном из местных вузов. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он обвиняется в хранении и продаже наркотиков.

У молодого человека нашли 24 граммов мефедрона, который хранился в 28 свертках. В будущем эти наркотики он планировал спрятать в тайниках и продать. Сотрудники также нашли 5 закладок обвиняемого.

Молодой человек заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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