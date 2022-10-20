Пожароопасный сезон закрыт в лесах Удмуртии

В этом году в Удмуртии было 14 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

20 октября закрыли пожароопасный сезон в лесах Удмуртии. Об этом сообщает Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

В этом году в лесах Удмуртии не было ни одного крупного пожара.

Всего в регионе было 14 лесных пожаров на площади 6,8 га. Это почти в 9 раз меньше, чем в прошлом году. Для сравнения в 2021 году произошло 122 возгорания на общей площади 75,9 га.

«По площади пожара, количеству возгораний наши показатели являются одними из лучших, не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России», – подчеркивается в сообщении.

Удалов также сообщил, что к следующему пожароопасному сезону начинают готовиться уже сегодня.

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