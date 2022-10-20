Пожароопасный сезон закрыт в лесах Удмуртии

В этом году в Удмуртии было 14 лесных пожаров
Фото: Иван МАКЕЕВ
20 октября закрыли пожароопасный сезон в лесах Удмуртии. Об этом сообщает Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.
В этом году в лесах Удмуртии не было ни одного крупного пожара.
Всего в регионе было 14 лесных пожаров на площади 6,8 га. Это почти в 9 раз меньше, чем в прошлом году. Для сравнения в 2021 году произошло 122 возгорания на общей площади 75,9 га.
«По площади пожара, количеству возгораний наши показатели являются одними из лучших, не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России», – подчеркивается в сообщении.
Удалов также сообщил, что к следующему пожароопасному сезону начинают готовиться уже сегодня.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Иностранного студента задержали за продажу мефедрона в Ижевске
После заказа интимных услуг мужчина из Ижевска лишился почти 600 тысяч рублей
50 лет исполнилось станция юных техников Устиновского района в Ижевске